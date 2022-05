Update am Abend : Der Status quo als Feind des Klimas

120: So viele Schusswaffen entfallen im Schnitt auf 100 US-Amerikaner. Die USA haben also deutlich mehr Waffen als Einwohner - mit dramatischen Konsequenzen: Im Schnitt gibt es dort pro Tag mehr als 50 Schusswaffentote. Laut Daten des Forschungsprojekts Small Arms Survey finden sich 40 Prozent aller Waffen auf der Welt, die in ziviler Hand sind, in US-amerikanischen Haushalten - obwohl die USA nur etwa vier Prozent der Weltbevölkerung stellen. In einer interaktiven Story zur Waffengewalt in den USA haben meine Kolleginnen Jennifer Werner und Jenifer Girke weitere Zahlen und Fakten zusammengestellt.