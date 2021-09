Am Sonntag wird gewählt - natürlich überträgt das ZDF online und im TV alles Wichtige zur Bundestagswahl, der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Los gehts um 17 Uhr. Bettina Schausten und Matthias Fornoff haben Hintergründe, Analysen und immer die neuesten Zahlen. Um 20:15 Uhr folgt die "Berliner Runde" in ZDF und ARD mit den Parteivorsitzenden bzw. Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien - moderiert von Peter Frey und Rainald Becker. Danach wird es auch in einem "maybrit illner spezial" um die Ergebnisse der Wahl gehen. "Deutschland hat entschieden - wer wird regieren?" beginnt um 22:30 Uhr.