Update am Abend : Anleitungen zum Überleben

Wer in Kryptowährungen investiert, kann schnell reich werden, heißt es. Und Kryptowährung soll uns mehr Macht über unser Vermögen geben, ohne den Einfluss von Banken. In einer Zeit, in der die Inflation die Stabilität vieler Währungen in Frage stellt. In "Leschs Kosmos" folgt Professor Harald Lesch den Wegen des alten und neuen Geldes und erklärt, wie die Technik funktioniert und welchen Einfluss Kryptowährungen auf unser Leben haben werden. (28 min)