Wussten Sie, dass in Deutschland statistisch gesehen rund eine halbe Million Euro pro Minute vererbt wird? In der "ZDFzeit"-Doku "Die Wahrheit übers Erben" begleitet Journalist, Polittalker und Moderator Louis Klamroth zukünftige Erben reicher Eltern. Mit ihnen diskutiert er über Verantwortung und Chancengleichheit. Gilt das Versprechen "Jeder kann alles schaffen" in Deutschland überhaupt noch? Um 20:15 Uhr im TV oder jederzeit in der Mediathek. (43 Minuten)