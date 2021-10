Am Freitag regnet es in der Nordhälfte häufig, teils mit Gewittern. Hier weht ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen, an den Küsten schweren Sturmböen. Auch am Alpenrand fällt anfangs noch etwas Regen. Sonst ist es trocken, vom Oberrhein bis zum Bayerischen Wald länger sonnig. Die Temperatur erreicht nur noch 7 bis 13 Grad.