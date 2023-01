Reden von Scholz und Selenskyj in Davos: Olaf Scholz hält heute eine Ansprache in Davos. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj soll auf dem Weltwirtschaftsforum sprechen - zugeschaltet per Video. Am Dienstag hatte schon seine Frau Olena in Davos eine Rede gehalten, in der sie zu einem geeinten Vorgehen gegen Russland aufrief.