Und wenn wir schon bei Olympia sind, hier ein paar Zahlen zu den Spielen: Sportlerinnen und Sportler messen sich in diesem Jahr in 33 Disziplinen, bei den Paralympischen Spiele werden in 22 Sportarten Wettkämpfe ausgetragen. 11.000 Athlet*innen werden in Tokio um Medaillen kämpfen. Das offizielle Budget für die Olympischen Spiele in Tokio liegt bei 13 Milliarden Euro. Etwa 20.000 Corona-Tests sollen laut Schätzung eines Offiziellen auf dem Höhepunkt der Spiele täglich im Olympischen Dorf durchgeführt werden.