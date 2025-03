Update am Abend: Neuer Bundestag und ein Verzicht

Nun also Julia Klöckner, die einem Bundestag vorstehen wird, in dem weniger als ein Drittel Frauen vertreten sind. Ein deutlicher Rückschritt. Die 52-Jährige legt so denn auch in ihrer Antrittsrede den Finger in die Wunde, ruft dazu auf, mehr Politikerinnen und Parlamentarierinnen zu gewinnen.