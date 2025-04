Update am Abend: Eine deutsche Ehe und Trumps Großartigkeit

Guten Abend,

Zwangshochzeiten sind in Deutschland verboten. Das regelt Paragraf 237 im Strafgesetzbuch. Jetzt aber ist so eine Heirat ganz offiziell geschlossen worden, besiegelt von dem gestern verabschiedeten Koalitionsvertrag. "Keine Liebesheirat, keine Vernunftehe", sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese, "sondern eine Zwangsehe". Immerhin - die Interessen der Ehepartner Union und SPD sollen gleichermaßen berücksichtigt werden. Inwieweit das geklappt hat, haben sich meine Kollegen genau angeschaut und herausgearbeitet, wer bei welchen Themen punkten konnte - und welche Aspekte einfach ausgespart worden sind:

Im Vorfeld haben sich die neuen Partner "ganz schön gefetzt" - das sagt jedenfalls CSU-Chef Markus Söder . Aber dann eben doch zusammengefunden. Wie das konkret aussehen soll - und was schließlich daraus wird, schauen wir uns in diesen Tagen genau an:

Die CDU will ihrerseits auf einem kleinen Parteitag am 28. April über das Koalitionspapier entscheiden, die SPD in einer Mitgliederbefragung. Deren Co-Chefin Saskia Esken ist zuversichtlich, dass ihre Partei "nach einer guten Debatte zu einer guten Zustimmung" kommen werde - das sagte sie heute im ZDF.

Zollstreit mit den USA

Bei der Achterbahnfahrt der Börsen wurden die Aktien heute wieder aufwärts gejagt. Die Euphorie hatte Donald Trump mit seiner überraschenden Wende in der Zollpolitik ausgelöst. Der US-Präsident hatte gestern Abend angekündigt, die gerade erst in Kraft getretenen Zölle für 90 Tage auszusetzen. Für Aufregung sorgte dabei die kurz zuvor abgegebene Empfehlung Trumps, Aktien zu kaufen.

Lage im Nahost-Konflikt

"Wir bleiben, so lange wie es möglich ist": Thorsten Schroer ist Rettungssanitäter und für die Berliner Hilfsorganisation CADUS im Gazastreifen. Sein Team evakuiert Schwerverletzte. Gaza selbst erinnert ihn "irgendwie (an) Dresden 1945". Sein Appell: Es müssen Hilfen ins Land.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Was darüber hinaus wichtig ist

Sport am Abend

Die Nachwehen des Debakels von Borussia Dortmund beim FC Barcelona beschäftigen uns auch noch am Tag danach. Wie konnte Barcas Traumtrio den BVB so dermaßen zerlegen?

Und der Ball rollt weiter - heute Abend in der Europa League. Dort will die Eintracht aus Frankfurt im Viertelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur den Grundstein fürs Weiterkommen legen - muss aber auf einen prominenten Stammspieler verzichten:

Grafik des Tages

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Frühjahrsputz bei der Bahn: In den kommenden zehn Wochen sollen deutschlandweit an 700 Stationen unter anderem Bahnsteige, Treppen, Tunnel, Mobiliar und Vitrinen geputzt werden. Auch Graffitis und Kaugummis geht es an den Kragen. Für saubere Bahnhöfe gibt die Bahn in diesem Jahr nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen Euro aus.