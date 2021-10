heute um 15 Uhr geht es nun also los mit den Verhandlungen zur Bildung einer Ampel-Koalition in Deutschland, der ersten auf Bundesebene. Neuland. Fast 300 handelnde Personen aus den drei beteiligten Parteien werden in den nächsten Wochen in 22 Arbeitsgruppen dieses Neuland beackern, aus dem dann blühende Landschaften werden sollen.