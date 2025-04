Update am Abend: Koalition, Zoll und Wolf - der Tag

Guten Abend,

Zollstreit: Keine Entspannung in Sicht

Derweil sieht es in Washington nicht nach einer Kehrtwende in der Zollpolitik aus. Das seien alles "Panicans", "schwache und dumme Menschen", die nicht an seine Wirtschaftspolitik glaubten, schreibt Präsident Donald Trump über die Kritiker. Aber deren Reihen werden breiter und lauter. Trump sei dabei, einen "großen Fehler" zu machen, "der auf schlechter Mathematik beruht", mahnt der US-Fondsmanager Bill Ackman. Er hatte Trump im Wahlkampf noch unterstützt. Jamie Dimon von JPMorgan warnt unter anderem vor steigenden Preisen für US-Verbraucher und einem Bruch mit Handelspartnern. Selbst Trumps Vertrauter Elon Musk plädierte schon für eine Freihandelszone zwischen Nordamerika und der EU.

Diese lehnt Trump aber schon im Industriebereich ab - die EU hatte das als Kompromiss vorgeschlagen. Entsprechend stehen die Zeichen auf Zollspirale: Die Liste mit Gegenmaßnahmen steht am Mittwoch in der EU zur finalen Abstimmung, Anfang kommender Woche will die Kommission Vorschläge für weitere Vergeltungszölle machen.

Eine Stufe weiter ist der Zollstreit mit China. Dort sollen am Donnerstag als Antwort auf Trumps Zölle in Höhe von 34 Prozent Abgaben auf US-Produkte in gleicher Höhe in Kraft treten. Trump droht mit weiteren 50 Prozent. Das Handelsministerium in Peking stellt daraufhin klar, China werde "bis zum Ende" kämpfen. In der EU sieht man das mit Sorge. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ruft in einem Telefonat mit Ministerpräsident Li Qiang zu Verhandlungen mit den USA auf. Hintergrund: Die EU befürchtet, dass China Billig-Exporte nach Europa umleiten könnte.