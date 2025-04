Update am Morgen: Bindungsängste in Berlin?

auch heute heißt es in Berlin wieder: Prüfe gut, wer sich politisch bindet! In Sachen Koalitionsverhandlungen geht es in eine neue Runde. Am Morgen kommen die Spitzen von CDU CSU und SPD in der Bayerischen Landesvertretung zusammen. "Große Klopper", so ist zu hören, sollen aus dem Weg geräumt werden. Wirtschaft, Steuern, Migration und Wehrpflicht - noch ist vieles nicht geeint. Bis Ende der Woche - so Optimisten - könnte man dann durch sein. Also, wahrscheinlich, eventuell, vielleicht… na, mal schauen.