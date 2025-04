Update am Morgen: Erleichterung statt Euphorie

Guten Morgen,

zumindest eine halbwegs gute Nachricht hält unser Extra-Politbarometer zum Koalitionsvertrag für die künftige Regierung bereit. Eine Mehrheit der Deutschen findet gut, dass es jetzt zu einer Koalition aus Union und SPD kommt, weniger als ein Drittel findet das schlecht. In diesen Zahlen spiegelt sich wohl zweierlei: Erleichterung darüber, dass es nun bald eine handlungsfähige Regierung gibt. Sowie zweitens die Erkenntnis, dass Schwarz-Rot das einzig Vernünftige ist, was aus dem Wahlergebnis vom Februar zu machen war.

Aber jetzt kommen die schlechten Nachrichten (für die Koalition): An eine der vielen von Friedrich Merz und Markus Söder versprochenen Wenden glauben nur wenige. Sowohl bei der Migration als auch in Sachen Wirtschaft werde sich auch auf Grundlage des neuen Koalitionsvertrags nicht viel ändern, glauben die meisten unserer Befragten.

Es scheint, als räche sich das fatale Erwartungs-Management der Merz-Union, die mit ihrem Alles-wird-anders-Wahlkampf Erwartungen schürte, die man nur enttäuschen kann, sobald ein Koalitionspartner ins Spiel kommt. So glauben nun rund 60 Prozent, dass die Union ihren versprochenen Politikwechsel nicht wird umsetzen können.

Zum Prüfstein für den Erfolg der Koalition wird auch die Stärke der AfD . Auch im Politbarometer klettert die Rechtsaußen-Partei auf ihren besten jemals gemessenen Wert, liegt in unserer Sonntagsfrage aber noch deutlich hinter der Union.

Die düstere Begleitmusik zur Geburt der schwarz-roten Koalition kam aus Washington. Donald Trumps Zoll-Guerillakrieg hat täglich vor Augen geführt, in welcher Welt der neue Kanzler erwachen wird, wenn er dann am 7. Mai vom Bundestag gewählt werden sollte. Eine deutliche Mehrheit glaubt, dass die Wirtschafts- und Zollpolitik des US-Präsidenten in eine weltweite Wirtschaftskrise führen wird.

Fragt man die Deutschen, wie sich die Wirtschaftsbeziehungen der EU entwickeln, glaubt fast die Hälfte, dass China wichtiger wird, und fast genauso viele, dass die USA weniger wichtig werden. Der Trump-Effekt.

Ihnen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Redaktionsleiter des ZDF heute journal und Moderator des ZDF-Politbarometers

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Getreidekonzern setzt auf private Minenräumer : Das Schwarzmeer-Abkommen soll eine Waffenruhe in der Region regeln. Ein ukrainischer Getreidekonzern beauftragt Räumteams, um blockierte Handelswege von Minen zu befreien.

Kämpfen Chinesen für Putin? Kiew meldet die Gefangennahme chinesischer Söldner, die für Moskau gekämpft haben. Zugleich gibt es Berichte über eine neue russische Offensive bei Lyman. ZDFheute live analysiert:

10.04.2025 | 37:27 min

Lage im Nahost-Konflikt

Widerstand in Syrien gegen Israels Eindringen : Mit seinem Vorstoß in Südwest-Syrien bringt Israel zunehmend die Einwohner gegen sich auf. Beobachter warnen, dass die israelische Strategie nach hinten losgehen könnte.

Was heute noch wichtig ist

Was hinter Trumps Zollpause steckt: Die Börsen taumeln, Investoren wenden sich ab, Trumps Umfragewerte fallen - die Zollpause des US-Präsidenten hat viele Gründe. : Die Börsen taumeln, Investoren wenden sich ab, Trumps Umfragewerte fallen - die Zollpause des US-Präsidenten hat viele Gründe. Ein Blick auf China und wie es nun weitergeht

Ukraine-Kontaktgruppe kommt zusammen: Die weltweiten Unterstützerstaaten der Ukraine treffen sich in Brüssel, um weitere Hilfen zu organisieren. In diesem Rahmen ist ein Abkommen zur Verbesserung der elektronischen Kriegsführung geplant. Deutschland und Großbritannien haben eine führende Rolle in der Gruppe übernommen. Verteidigungsminister Boris Pistorius wird sich am Mittag auf einer Pressekonferenz äußern.

Wo steht die Inflationsrate? Klarheit bringen die endgültigen Daten des Statistischen Bundesamtes. Einer vorläufigen Schätzzahl zufolge legten die Verbraucherpreise im vorigen Monat nur noch um 2,2 Prozent zu. Im Januar und Februar waren sie um jeweils 2,3 Prozent gestiegen. Laut Ifo-Institut dürfte die Inflationsrate auch in den kommenden Monaten weitgehend unverändert bei etwas mehr als zwei Prozent liegen.

Der Tag, sportlich

Wenn Sie wissen wollen, wie sich die Frankfurter Eintracht im Viertelfinalspiel-Hinspiel der Europa League bei Tottenham Hotspur geschlagen hat, lesen Sie hier die Höhepunkte der Partie nach:

Zudem hat unsere Kollegin Franzi Müllers mit Bundesliga-Schiedsrichter Daniel Schlager hinter die Kulissen seines Alltags geschaut und teilt diese Erlebnisse mit uns.

Ein Tag mit Daniel Schlager

Ein junger deutscher Tennisspieler lässt aufhorchen: Justin Engel ist auf dem Weg, Deutschlands Besten Alexander Zverev zu beerben. Der 17-Jährige hat mit Philipp Kohlschreiber und Carl-Uwe Steeb prominente wie erfahrene Wegbegleiter.

Die Geschichte hinter einem Selfie

Quelle: dpa

Kennen Sie noch dieses Bild? Bestimmt, stand es doch für Aufbrauch und überwundene, alte Gräben - und wurde kräftigt geteilt. Der damalige FDP-Generalsekretär Volker Wissing schoss es während der Vorsondierungen zwischen Liberalen und Grünen zur gerade entstehenden Ampel.

Mittlerweile ist der Fotograf des Bildes parteilos. Das, was von dem einstigen Dreierbündnis übrig ist, in wenigen Wochen endgültig Geschichte. Welche Geschichte - und wie viele Versuche - hinter dem bekannten Selfie stecken, hat Volker Wissing nun verraten

Zahl des Tages

400.000

Zittern, steife Muskeln und verlangsamte Bewegungen, dazu oft starke psychische Belastungen: In Deutschland gibt es nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Parkinson rund 400.000 Betroffene. Doch Parkinson ist die am schnellsten zunehmende Hirnerkrankung weltweit. Eine kürzlich im Fachblatt "BMJ" erschienene Studie prognostiziert, dass sich die Zahl der Erkrankten weltweit von 11,9 Millionen im Jahr 2021 bis 2050 mehr als verdoppeln könnte.

Ein Lichtblick

Quelle: dpa

Eine Straßenszene im zerstörten Mossul im Irak. Zweieinhalb Jahre hat der IS hier jedes Ballspiel verboten. Den Jugendlichen bleibt nur "Haram Fußball". Dribblings und Ausweichmanöver, Sprünge und Kopfbälle - alles ist mit drin, doch der Ball existiert nur in der Vorstellung der Spieler. Wer gerade im Ballbesitz ist, ist trotzdem immer klar. Der belgische Fotograf und Videokünstler Francis Alys hat diese Szene festgehalten. Er dokumentiert seit 25 Jahren Kinderspiele aus unterschiedlichsten Regionen der Welt. Ab Samstag ist eine große Ausstellung mit seinen Arbeiten im Museum Ludwig in Köln zu sehen: "Kids Take Over".

Gesagt

Nichts hat mich je so erschüttert wie dieser Anblick. „ Dwight D. Eisenhower, 34. US-Präsident

Diesen Satz schreibt Dwight D. Eisenhower - damals noch Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte - als die Amerikaner und ihre Verbündeten vor 80 Jahren, am 11. April 1945, das Lager Buchenwald befreien. Lastwagen voller Leichen, halb verbrannte Knochenreste in Krematoriumsöfen, Tausende völlig entkräftete Häftlinge, darunter über 900 Kinder und Jugendliche: Die Alliierten sind fassungslos über das, was sie sehen.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 10.04.2025 | 2:12 min

So wird das Wetter heute

An diesem Freitag scheint im Westen und im Süden die Sonne. In der Nordosthälfte ist es wechselnd bis stark bewölkt, aber nur vereinzelt fällt etwas Regen. An der Ostsee weht ein lebhafter Nordwestwind. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 14 und 23 Grad, an den Küsten bei elf Grad.

Zusammengestellt von Nicola Frowein und Christian Harz