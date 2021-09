Paralympics in Japan sind beendet: Die 16. Paralympischen Sommerspiele sind am Sonntag im Olympiastadion von Tokio mit einer bunten Feier zu Ende gegangen. Um 22.02 Uhr Ortszeit erlosch das Paralympische Feuer. Die nächsten Sommer-Paralympics finden 2024 in Paris statt. Eine Zusammenfassung der Spiele sehen Sie hier: