52,2 Prozent. So groß ist der Anteil der gefährdeten Bienenarten in Deutschland. Der Bestand von mehr als 40 Prozent der Arten entwickelt sich negativ. 37 Prozent gelten als stabil. Und das obwohl alle heimischen Wildbienen durch die Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt werden sollten. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, will die Bürgerinitiative "Bienen und Bauern retten" heute 450.000 Unterschriften an Mitglieder der Koalitionsverhandlungen in Berlin überreichen.