Was dran ist am Remdesivir-Hype: Die EU-Kommission hat Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Patienten zugelassen. Kritiker warnen, dass es sich dabei nicht um eine "Wunderwaffe" handelt. Jan Schneider über das Medikament, seine Kosten und die schnelle Zulassung. Wie das Coronavirus aufgebaut ist, was es mit unserem Körper macht und wie es bekämpft werden kann, zeigt unser interaktives 3D-Modell.