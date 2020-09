Wald- und Buschbrände haben in diesem Jahr in Kalifornien eine Rekordfläche von mehr als 8.094 Quadratkilometern zerstört. Zusammengenommen fiel den Bränden damit die größte Fläche seit Beginn der Statistik 1987 zum Opfer. Bemerkenswert an dem traurigen Rekord sei dessen Zeitpunkt: Er wurde sehr früh aufgestellt, obwohl die gefährlichste Zeit des Jahres erst noch bevorstehe, sagte Lynne Tolmachoff von der Brandschutz- und Forstbehörde Cal Fire. In vielen Bereichen Kaliforniens wurden Bewohner angewiesen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen und sich vor den herannahenden Flammen in Sicherheit zu bringen - wie zum Beispiel hier im Bild in Shaver Lake.