Wie nachhaltig ist das Konjunkturpaket? Darum geht es in "Was nun, Frau Merkel?" - um 19:20 Uhr im TV und in der Mediathek. Und um 22:30 Uhr diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen die Frage: "Wie gerecht ist das Rettungspaket?"