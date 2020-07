Das Ifo-Institut in Dresden stellt heute seine Konjunkturprognose für Ostdeutschland und Sachsen vor. Die Wirtschaftsprognosen in diesen Tagen sind geprägt von den gewaltigen Schäden der Corona-Pandemie und von einer erheblichen Portion Unsicherheit, was die Zukunft betrifft. So hat die EU-Kommission ihre Vorhersage für 2020 am Dienstag noch einmal nach unten korrigieren müssen. Die historische Rezession hinterlässt tiefe Spuren. Mit einem geschätzten Wirtschaftseinbruch von 6,2 Prozent hat es Deutschland weniger hart getroffen als Italien, Spanien oder auch Frankreich.