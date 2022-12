Update am Abend : Keine Unschuldsvermutung fürs EU-Image

zählt meine Stimme in Europa? Diese Frage stellt das Europaparlament in regelmäßigen Abständen in allen Mitgliedsländern. Man ist in Brüssel sehr bemüht um die Zustimmung der Menschen in den Staaten der Europäischen Union. Um so schwerer wiegt der Paukenschlag, der durch die Festnahme der bisherigen Vize-Parlamentspräsidentin Eva Kaili letzten Freitag losgetreten wurde.