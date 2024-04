Update am Abend: Krah bleibt, Kassen warnen, CDU klagt

Guten Abend,

trotz Spionagevorwürfen gegen einen Mitarbeiter bleibt der AfD-Politiker Maximilian Krah Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl. Beim Wahlkampfauftakt am Samstag werde er aber in Absprache mit den Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla nicht dabei sein. Wahlkampfauftakt ohne Spitzenkandidat - das ist "bemerkenswert", ordnet ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann ein.

Außerdem trat Krah heute allein und nicht gemeinsam mit Weidel und Chrupalla vor die Presse. Das sei kein Zufall. "Die Parteispitze will so wenig wie möglich mit diesem Vorfall und heute auch mit diesem Kandidaten in Verbindung gebracht werden", erklärt Diekmann. Allerdings müsse die Partei notgedrungen an dem Kandidaten festhalten. AfD ohne Alternative?