Update am Morgen : Krankes Krankenhaus

schon wieder meldet die Mehrzahl der deutschen Krankenhäuser einen "eingeschränkten Betrieb" auf ihren Intensivstationen. Schon wieder, weil das im vergangenen Pandemiejahr ebenfalls so war - und trotzdem liegt es nicht nur an Corona. Denn Personalmangel und Überlastung sind inzwischen chronisch in vielen Kliniken geworden. "Man muss sagen, 20 Jahre hat sich nichts geändert", diagnostizierte kürzlich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im ZDF heute journal. Was er dazu sagen müsste: Die verfehlte Steuerung der deutschen Gesundheitspolitik über Jahrzehnte hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Kliniken heute am Limit sind.