Update am Abend: Biden-Besuch und Krankenhausreform

heute Abend wird US-Präsident Joe Biden in Deutschland erwartet. Ein glamouröser Besuch wird es nicht werden, denn genau genommen ist die Stippvisite, die wohl weniger als 24 Stunden dauern wird, nur der Nachholtermin. Eigentlich sollte Biden bereits vor mehr als einer Woche in Berlin empfangen werden, mit allen protokollarischen Ehren. In die Quere kam Hurrikan Milton, der in den USA für Zerstörungen sorgte und dafür, dass die Reise verschoben wurde.