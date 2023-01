Update am Abend : Ein kollektives "Gute Besserung"

waren Sie vergangenes Jahr krankgeschrieben und konnten nicht arbeiten? Vielleicht so um die 20 Tage? Damit wären sie jedenfalls nicht allein, denn das war der Durchschnittswert an Fehltagen von Beschäftigten in 2022 - Höchststand. Das sind fünf Tage mehr als 2021 und der höchste Wert seit Beginn der Erhebung vor 25 Jahren. Ermittelt hat das die Krankenkasse DAK. Woran liegt das also? Ein Grund ist, dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen seit Anfang des Jahres direkt elektronisch an die Kassen weitergeleitet werden. So werden auch Fälle erfasst, die zuvor vielleicht vergessen worden wären.