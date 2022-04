Wenn Sie dieses Update lesen, informieren Sie sich bei ZDFheute darüber, was die Nacht gebracht hat und am Tag bevorsteht. Vermutlich haben Sie sich in den letzten Minuten auch schon auf den letzten Stand der Kriegsereignisse in der Ukraine gebracht und haben so - vielleicht wie jeden Morgen - den Tag mit Horror beginnen müssen: Einschlafen mit den Bildern aus Butscha, aufwachen mit solchen von anderen Orten, an denen die Spuren grauenhafter Verbrechen zu sehen sind: Tote auf den Straßen, traumatisierte Menschen, Zerstörung und Verwüstung. Information ist in diesen Tagen auch Zumutung. Und Herausforderung. In den Redaktionen von ZDFheute, von heute und dem heute journal gehen wir tagtäglich mit diesen Bildern um. Unsere Aufgabe ist es, auszuwählen, zu prüfen, zu verifizieren. Das ist eine Belastung auch für die Kolleginnen und Kollegen, die viel mehr sehen als wir zeigen. Folterspuren, Verstümmelungen, vergewaltigte Frauen und Kinder.