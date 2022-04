Baerbock in Mali und Niger: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besucht die westafrikanischen Krisenstaaten Mali und Niger. Laut Auswärtigem Amt sind Gespräche mit Übergangs-Präsident Goïta und Außenminister Abdoulaye Diop geplant. Baerbock will sich zudem mit Vertretern der EU-Ausbildungsmission EUTM und der UN-Stabilisierungsmission Minusma treffen. Am Mittwoch will Baerbock in das Nachbarland Niger fliegen.