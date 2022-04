Paul Raymond eröffnet 1958 eine Bar in Soho. Als Privatklub deklariert, wird sie zum ersten Strip-Klub des Landes. Im prüden Nachkriegs-England zieht Raymond ein Sex-Imperium auf. In den 90er-Jahren gilt Raymond als reichster Mann Englands. Privat jedoch setzt ihm das Schicksal hart zu. Regisseur Michael Winterbottom zeigt mit "The Look of Love - Das Geschäft mit dem Sex" das Leben Paul Raymonds als steile Aufstiegsgeschichte in schillernden Zeiten. (96 min, verfügbar bis 14.04.2022, Altersbeschränkung)