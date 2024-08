Update am Abend: Hotel-Einsturz, Harris' Vize, Handball

Superstar Taylor Swift entfacht bei ihren Fans Liebe, Leidenschaft und auch Hysterie. Doch was ist dran am Hype und was bringt er den Fans wirklich, während Taylor Millionen scheffelt? Die "37°Leben"-Doku "Being Swiftie: Mein Leben für Taylor Swift" begleitet die Swifties Kim und Jacki. (27 Minuten)