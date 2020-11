Zwergpudel Henry hat einen kleinen Rollstuhl - und flitzt damit durchs Klassenzimmer in einer Schule in Down, Irland. Dort hilft er den Schülerinnen und Schülern dabei, die eigenen Probleme nicht so schwer zu nehmen. Außerdem sensibilisiert er sie für Themen wie Mobbing, Respekt und Freundlichkeit.



Henry kommt aus dem Norden Chinas. Er wurde in ein Tierheim in Irland gebracht und dann von Sharon Warnock adoptiert. So wurde er zum Schul-Therapiehund für die Organisation "Underdog International". Warnock bringt Henry einmal die Woche in die Schule: "Es geht darum, aufeinander zu achten, dem Außenseiter oder der Außenseiterin zu helfen und um Freundlichkeit. Allein dadurch, wie Kinder und Hunde reagieren, können sie einander so vieles lehren."