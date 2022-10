Update am Abend : Endlich ein einheitlicher Stecker

was lange währt, wird endlich gut: USB-C - so sieht der europäische Schluss mit dem Kabelsalat aus. Das EU-Parlament hat heute der Standard-Ladebuchse für elektronische Geräte wie Smartphones, Laptops und Co. zugestimmt. Im Herbst 2024 soll die Vorgabe in Kraft treten - also noch zwei Jahre warten. Für Laptops soll der Standard wohl auch erst 2026 gelten. Seit 2009 bemüht sich die EU-Kommission um eine einheitliche Lösung.