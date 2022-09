Niedersachsen aber war immer mal wieder für Überraschungen am Wahlsonntag gut. So kam auch Stephan Weil 2013 ins Amt - gegen den favorisierten CDU-Ministerpräsidenten David McAllister. Also: Gerade in diesen unruhigen Zeiten, in denen Bundesthemen eine größere Rolle für die Wahlentscheidung spielen als üblich, ist das Rennen noch nicht gelaufen.