Update am Morgen : Wahlen im Zeichen des Krieges

ich schreibe Ihnen heute früh aus Düsseldorf und bin bereits live mit unserem "Moma vor der Wahl" auf Sendung, wenn Sie diese Zeilen lesen. Am Sonntag in einer Woche findet hier in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahl statt. In keinem deutschen Bundesland leben mehr Menschen. Deshalb wird die NRW-Wahl gerne "kleine Bundestagswahl" genannt. Aber auch, weil diese Wahl es immer wieder in sich hat.