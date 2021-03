In Sachen Gleichberechtigung war Deutschland vor knapp 50 Jahren ein Entwicklungsland. Noch bis 1977 durften Frauen in der BRD per Gesetz nur dann arbeiten, wenn es "mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar" war. Hinzu kam ein rigides Abtreibungsgesetz, das unzählige Frauen zu illegalen Schwangerschaftsabbrüchen zwang. Um dieses Thema geht es im preisgekrönten Film "Aufbruch in die Freiheit". Er dreht sich um eine Hausfrau, die Anfang der 70er nach einer illegalen Abtreibung beginnt, in Sachen Gleichberechtigung umzudenken - und für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Den Film mit Anna Schudt in der Hauptrolle sehen Sie in der ZDF-Mediathek.