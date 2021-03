Gewonnen haben dürfte das künftige Corona-Krisenmanagement. Denn nach diesem Wahldesaster dürfte auch dem Letzten in der Union, dem letzten untereffizienten Krisenmanager, klar geworden sein, welches politische Preisschild an unzureichender Pandemiebekämpfung hängt und wie gefährlich dieses Virus in einem Superwahljahr noch werden kann. Nichts Geringeres als präzise Turbosteuerung beim Testen und beim Impfen wird jetzt ausreichen - und der Wählerwille hat auch das gestern klargemacht.