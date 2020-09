Belarus - wo ist Maria Kolesnikowa? Die belarussische Oppositionelle wird vermisst. Gestern noch hatte sie an einer Demonstration in Minsk teilgenommen. Augenzeugen berichten, Unbekannte hätten sie in einen Minibus gezerrt. Noch vor kurzem gab sie ZDFheute ein Interview. Mein Kollege Christian Semm ist in Moskau und fasst die bisherigen Erkenntnisse für uns zusammen: