Von ihren lebendigen Vorbildern kaum zu unterscheiden, kommen Tierroboter Gorillas, Bibern, See-Elefanten und anderen Tieren extrem nahe, ohne sie zu stören. Dabei gelingen Bilder, die mit normalen Kameras so nicht hätten gedreht werden können. TerraX zeigt in "Spione im Tierreich - Familienbande", wie ein Spion in Gestalt eines Gorilla-Babys in eine Familie von Berggorillas in Uganda eingeschleust wird.