Am Freitag regnet es im Südwesten am stärksten. Im Norden gibt es einige Schauer, die am Nachmittag immer seltener werden. Ganz trocken bleibt es im westlichen Niedersachsen und im Südosten. In den Alpen ist es anfangs noch föhnig. In Küstennähe weht der Wind stark mit Sturmböen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 4 Grad in der Eifel und in Niederbayern und 13 Grad am Oberrhein.