Mit Letzterem dürfe Weil nicht ganz falsch liegen: Armin Laschet will sich jetzt als Macher präsentieren, denn in den kommenden Wochen entscheidet die Union über ihren Kanzlerkandidaten. Der CDU-Chef will in der Corona-Debatte den Ton vorgeben - daher sein Lockdown-Vorstoß. Die Frage ist nur: Wer will über Laschets Brücken gehen?