Der Fall Jens Söring beschäftigte Deutschland über Jahrzehnte. Mehr als 33 Jahre saß der deutsche Diplomatensohn in den USA in Haft, weil er die Eltern seiner Freundin ermordet haben soll. Söring selbst beteuerte seine Unschuld. Erst im vergangenen Jahr kam er auf Bewährung frei und durfte zurück nach Deutschland. Die vierteilige Doku "Killing for Love - Der Fall Jens Söring" zeichnet den Fall mit bisher ungesehenem Videomaterial nach. (Alle Folgen ab sofort in der ZDF-Mediathek und heute ab 20:15 Uhr bei ZDFinfo)