Jahrestag der Anschläge von 9/11: Lara Bothe feierte am 11. September 2001 ihren dritten Geburtstag. Ihr Vater war auf Geschäftsreise in den USA - und kam nie zurück. Er ist einer von mehr als 3.000 Menschen, die ihr Leben verloren, als Islamisten vier Flugzeuge entführten. Zwei steuerten sie in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York, eins ins Pentagon in Washington, eins stürzte in Pennsylvania ab. Lara Bothe schildert im Video, wie sie mit dem 11. September umgeht: