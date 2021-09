Am Samstag jähren sich die Terroranschläge vom 11. September zum 20 Mal. Die Spuren des Anschlags auf das World Trade Center in New York reichen zurück nach Hamburg, wo sich eine Terrorzelle ab Ende der 1990er-Jahre bilden konnte. 20 Jahre nach den Angriffen liegen den Sicherheitsbehörden klare Belege für ein Versagen vor. Die ZDF-Doku "9/11 - Verschwörung in Hamburg" fragt: Hätten die Terroranschläge vom 11. September verhindert werden können? (45 Minuten)