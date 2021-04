Welcher von diesen beiden Trümpfen am Ende sticht - das wird über die Kanzlerkandidatur entscheiden. Jeder in der Union, der am politischen Pokertisch steht, muss sich jetzt outen, für den einen oder anderen. Auf wen will sie oder er setzen? Das gilt auch für die Parteigremien, die sich heute Vormittag bei der CDU und am frühen Abend bei der CSU treffen. Wenn da die Unterstützung bröckelt, dann hilft auch kein Pokerface mehr. Ab sofort gilt: All-in.