der heutige Dienstag ist der zweite Tag nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Er ist auch der zweite Tag, an dem ich nicht mehr verstehe, warum die Union noch keinen Kanzlerkandidaten hat. Zwischen Ostern und Pfingsten soll das entschieden werden, bekräftigte der CDU-Vorsitzende Armin Laschet gestern Abend in der ZDF-Sendung "Was nun,...?". Auf die Frage, worauf er denn eigentlich warte, hatte er keine Antwort.