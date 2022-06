Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist das auch erst mal in Ordnung so: Wer sich und andere schützen will, sollte weiterhin eine Maske tragen, aber an sich sei die Corona-Sommerwelle kein Grund, in Panik zu geraten. Auch weil viele, die sich mit der BA.2-Variante infiziert hatten, offenbar einen guten Schutz gegen die mittlerweile dominante BA.5-Variante haben.