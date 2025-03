Update am Abend: Fußfessel und Trump-Deals

Guten Abend,

Fußfessel, Geldstrafe und Kandidaturverbot - die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen wurde in einem Betrugsprozess verurteilt. Sie hat laut Urteil Geld durch Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im Europaparlament veruntreut. Nun darf sie fünf Jahre lang nicht mehr in politische Ämter gewählt werden - die nächste Präsidentschaftswahl in Frankreich ist 2027.

Trump und seine Deals

Trump gegen Selenskyj

Auch mit der Ukraine versucht Trump einen Deal zu machen, ob das so klappt ist aber immer noch unklar. Nach dem Eklat im Weißen Haus hatte Trump vor anderthalb Wochen angekündigt, das geplante Rohstoffabkommen mit der Ukraine in Kürze zu unterzeichnen. Auch Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte sich zunächst bereit.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Lage im Nahost-Konflikt

Israels Armee ruft Anwohner in Rafah zur Flucht auf: Israels Armee hat etliche Menschen im Süden des Gazastreifens aufgefordert, von dort zu fliehen. Die israelische Armee nehme ihre "intensiven Einsätze" in den betroffenen Gegenden wieder auf, um dort gegen Terrororganisationen vorzugehen.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Die Inflation in Deutschland hat sich im März nach vorläufigen Daten leicht abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in seiner ersten Schätzung mitteilte. Im Februar hatte die Teuerungsrate bei 2,3 Prozent gelegen. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Preise im März um 0,3 Prozent.

Zahl des Tages

Die Schuldenquote in Deutschland ist gesunken - obwohl die Staatsschulden steigen. Nach Berechnungen der Bundesbank nahmen die Staatsschulden um 57 Milliarden auf rund 2,69 Billionen Euro zu. Dabei wuchsen die Schulden des Bundes mit 36 Milliarden Euro am stärksten. Aber: Die Schuldenquote - also das Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftsleistung - sank nach vorläufigen Angaben der Bundesbank das dritte Jahr in Folge: um 0,4 Punkte auf 62,5 Prozent.