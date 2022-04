Seit dem Krieg hat sich etwas verändert, was sich schon in der ersten Phase der Corona-Pandemie angedeutet hatte: Konsument*innen können nicht immer alles kaufen. Möglicherweise hat das sogar einen positiven Nebeneffekt: In einer Gesellschaft, in der jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen werden, steigt vielleicht die Wertschätzung für das, was in den Einkaufskorb kommt.