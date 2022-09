Update am Abend : Sommerferien sind nicht immer schön

Allein in Baden-Württemberg werden schätzungsweise 8.000 bis 9.000 Lehrkräfte in den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit geschickt, bevor sie zum neuen Schuljahr wieder eingestellt werden, denn die Länderkassen sind klamm. Es gibt Fälle, die fünf bis sechs Sommerferien in solchen On-Off-Beziehungen erleben, kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die Attribute gut bezahlt, sichere Anstellung, lange Ferien gelten also längst nicht für alle Lehrerinnen und Lehrer.