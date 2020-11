Die Deutsche Islam Konferenz findet digital statt: Die Deutsche Islam Konferenz beschäftigt sich in diesem Jahr mit der Frage, wer in deutschen Moscheen in welcher Sprache predigen soll. Eröffnet wird die Veranstaltung, die wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz stattfindet, am Dienstag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).