er sei den Opfern dieser Katastrophe nahe, sagte Papst Franziskus am Sonntag im Vatikan. "Wir hoffen, dass die Welt diese Situationen tragischer und wirklich verzweifelter Not beachtet und in einer Weise reagiert, die unserem gemeinsamen Menschsein würdig ist", sagte er auch - aber das war schon vor vier Jahren.