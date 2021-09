Bundeskanzlerin Merkel würde übrigens von 41 Prozent der Europäerinnen und Europäer zur Präsidentin Europas gewählt werden, wenn es dieses Amt gäbe. So die Zahlen einer aktuellen Erhebung. Damit läge sie weit vor Emmanuel Macron (14 Prozent). Aber Merkel steht ja nicht zur Wahl. Nicht in Brüssel und nicht in Berlin.